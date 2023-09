Zwei Lastwagen prallen frontal zusammen: Ein Fahrer stirbt

Mehr zum Thema

Sülfmeistertage zur Erinnerung an Salzgewinnung starten In Lüneburg wird bis zum Sonntag mit den 18. Sülfmeistertagen die frühere Bedeutung des Salzes für die Hansestadt gefeiert. Die Feierlichkeiten werden am Freitag (19.00 Uhr) mit der Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne) offiziell eröffnet. Das Fest soll daran erinnern, dass das Salz der Stadt in früheren Jahrhunderten Geld und Ansehen brachte. Am Samstag treten neun Mannschaften in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an und kämpfen u, den Titel des Sülfmeisters. Am Sonntag findet ein Festzug durch die Innenstadt statt. Außerdem gibt es ein Programm mit Theater, Musik und verkaufsoffenem Sonntag.