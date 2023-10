Zwei Jungluchse im Südharz nachgewiesen

Mehr zum Thema

Dynamo Dresden: Verteidiger Kraulich fällt verletzt aus Fußball-Drittligist Dynamo Dresden muss vorerst auf die Dienste von Innenverteidiger Tobias Kraulich verzichten. Wie der Verein am Dienstagnachmittag mitteilte, hat sich der 24-Jährige beim Auswärtsspiel gegen den SSV Ulm 1846 am vergangenen Sonntag (3:2) während eines Zweikampfes eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung im Universitätsklinikum Dresden. Konkrete Angaben zur Schwere der Verletzung sowie zur Ausfallzeit machte der Drittliga-Tabellenführer nicht. Kraulich wechselte im Sommer 2023 von Drittliga-Absteiger SV Meppen zu den Sachsen. Im Verlauf der bisherigen Saison erarbeitete sich der Verteidiger einen Stammplatz und wuchs in den letzten Wochen zur festen Größe in der schwarz-gelben Hintermannschaft.