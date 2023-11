Zwei Jungen verirren sich auf Weg zur Schule

Zwei Brüder im Alter von sechs und zehn Jahren haben sich bei Weida (Kreis Greiz) verirrt und sind mit dem Polizeiauto zur Schule gebracht worden. Wie die Polizei in Gera am Freitag mitteilte, lebten die Jungs nach eigenen Angaben noch nicht lange in der Gegend. Deshalb seien sie am Donnerstagmorgen versehentlich in den falschen Bus eingestiegen und in Weida an einem Supermarkt gestrandet. Weil sie nicht wussten, wo sie hingehen sollten, hatten sie den Polizei-Notruf gewählt.