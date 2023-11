Zwei junge Männer nach blutigem Streit vor Losbude verhaftet

Mehr zum Thema

Waffe des Verdächtigen soll aus Umfeld stammen Nach dem tödlichen Schuss in einer Offenburger Schule sind noch viele Frage offen. Inzwischen gibt es eine Spur, wie der 15-jährige Verdächtige an die Schusswaffe kam.

Opfer von zwei Schüssen getroffen, Lehrerin verletzt Der 15-Jährige, der in einer Offenburger Schule getötet wurde, ist von zwei Schüssen getroffen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Am Donnerstag - wenige Stunden nach der Tat - war von mindestens einem Schuss die Rede gewesen. Tatverdächtig ist ein 15 Jahre alter Mitschüler des Opfers.