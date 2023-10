Zwei Geldautomaten in Hessen gesprengt

An zwei hessischen Orten sind am Mittwoch Bankautomaten gesprengt worden. Zunächst explodierte in der Nacht ein Automat in einem Einkaufszentrum in Lollar (Landkreis Gießen), rund zwei Stunden später knallte es in einer Bankfiliale in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach), wie die Polizeipräsidien in Offenbach und Gießen mitteilten. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt, sollte noch geprüft werden. In beiden Fällen war zunächst unklar, ob die Täter Geld erbeutet hatten. Auch die Schadenshöhe an den Gebäuden musste noch ermittelt werden.

Nach der Sprengung in Neu-Isenburg hatten Zeugen der Mitteilung zufolge von mindestens zwei dunkel gekleideten und maskierten Menschen berichtet, die aus der Bank gelaufen und in ein Fluchtauto gestiegen seien. Dieses sei von einem weiteren Komplizen gefahren worden. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach den Tätern.

In Lollar musste die Feuerwehr das laut Polizeisprecher vermutlich durch die Explosion entstandene Feuer löschen. Die Täter flüchteten unerkannt, die Polizei suchte nach Zeugen.