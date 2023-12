Zwei Frauen bei Messerangriff in Wohnung in Wedding verletzt

Mehr zum Thema

Grünen-Politiker meldet neue Anfeindungen vor Wahlkreisbüro Der Grünen-Abgeordnete Jian Omar ist nach eigenen Angaben wieder vor seinem Wahlkreisbüro in Moabit beleidigt worden. Wie die Polizei am Samstag meldete, berichtete der 38-Jährige, dass ihm am Freitagnachmittag vor seinem Büro eine Frau den Mittelfinger gezeigt und ein Glas mit Fäkalien auf dem Gehweg zertrümmert habe. Dann sei die Frau davon gegangen, ein Schaden sei nicht entstanden, meldete die Polizei. Der Staatsschutz ermittele.

Mehrere Verletzte und eine Festnahme nach Streit in Mitte Mehrere Menschen sind bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Mitte verletzt worden - ein Mann wurde festgenommen. Wie die Berliner Polizei am Samstag berichtete, waren zwei Gruppen mit insgesamt etwa acht Menschen am Freitagabend vor einem Einkaufszentrum in der Grunerstraße in einen Streit geraten. Im Zuge dessen sollen sie auch Stichwaffen eingesetzt haben. Nach dem Vorfall sei ein Großteil der Beteiligten geflüchtet.