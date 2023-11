Zwei Festnahmen nach versuchten Raubüberfällen in Waren

Mehr zum Thema

18-Jähriger im Landkreis Rostock verprügelt und bestohlen Maskierte haben einen 18-Jährigen auf der Schwelle zu dessen Wohnungstür in Bützow (Landkreis Rostock) verprügelt. Er sei mit Verletzungen an Kopf und Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Als der Mann nach dem Klingeln am Sonntagabend die Tür nach eigenen Angaben öffnete, schlugen die Unbekannten ihn demnach mit einem Schlagstock und stahlen Bargeld und eine Bankkarte. Das Kriminalkommissariat Güstrow ermittelt; es gab zunächst keine Hintergründe zu den Tätern oder deren Motiv.

Programm zur Erforschung des Dorsch-Schwundes vorgestellt In einer groß angelegten Studie sollen Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen die Rolle des Kormorans beim Rückgang der Dorschbestände in der westlichen Ostsee erforschen. Wir unterstützen die Wissenschaft in ihrem Bemühen, weitere Ursachen dieser besorgniserregenden Entwicklung aufzuklären, sagte Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) bei der Vorstellung des Projektes am Montag in Lübeck. Finanziert wird die Studie vom Landwirtschaftsministerium, das dafür insgesamt 758.000 Euro zur Verfügung stellt.