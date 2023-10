Zwei Fahrzeuge in Zwönitz kollidiert: Kinder verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Samstagabend in Zwönitz im Erzgebirge sind drei Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Der Pkw und ein Kleintransporter kollidierten an einer Kreuzung, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag auf Anfrage sagte. Dort war die Ampelanlage ausgefallen. Zwei sechs und elf Jahre alte Jungen und eine 46-Jährige in dem Pkw wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 53 Jahre alte Fahrer sowie der 61-Jährige am Steuer des Transporters blieben unverletzt. Die Kreuzung im Stadtgebiet war den Angaben nach rund zwei Stunden gesperrt, der Sachschaden summiere sich auf etwa 75 000 Euro.