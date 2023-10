Zwei Corona-Todesfälle in Sachsen registriert

Mehr zum Thema

Hahn will nicht mehr für Bundestag kandidieren Der sächsische Linke-Politiker André Hahn (60) will zur nächsten Bundestagswahl nicht wieder antreten. Er sei nun fast drei Jahrzehnte Abgeordneter im Sächsischen Landtag und im Bundestag gewesen, erklärte Hahn in einer am Freitag verbreiteten Erklärung. Nach dieser langen Zeit erscheint es mir richtig, den Staffelstab 2025 an Jüngere weiterzureichen. Er gebe die Entscheidung zur Halbzeit der laufenden Wahlperiode bekannt, damit seine Partei ausreichend Zeit habe, um eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger aufzubauen.

16 Millionen Euro für Jugendherberge am Markkleeberger See Am Markkleeberger See bei Leipzig soll im Zuge eines Strukturwandel-Projekts eine neue Jugendherberge enstehen. Wie das sächsische Ministerium für Regionalentwicklung am Donnerstag mitteilte, wird das Vorhaben mit 16 Millionen Euro aus regionalen Mitteln und dem Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) gefördert.