Zwei brennende Autos im Raum Zwickau

Zwei Autos sind im Raum Zwickau in der Nacht zum Montag in Flammen aufgegangen. Die beiden Fahrzeuge in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) und in der Zwickauer Nordvorstadt wurden jeweils durch den Brand zerstört, wie die Polizei mitteilte. In Crimmitschau wurde durch das Feuer in der Gutenbergstraße auch ein danebenstehendes Fahrzeug beschädigt. An dem Ort entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro.

In der Rosa-Luxemburg-Straße in Zwickau nahmen sogar zwei benachbarte Autos Schäden durch die Flammen. Die Polizei schätzte den Schaden an diesem Ort zunächst auf etwa 4000 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei zur Brandursache.