Zwei Brände und eine Festnahme in Hattersheim

Drei Festnahmen nach antisemitischer Beleidigung Weil sie zwei Männer jüdischen Glaubens antisemitisch beleidigt haben sollen, sind in Frankfurt drei Männer festgenommen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hielten sich nach derzeitigen Erkenntnissen ein Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Frankfurt und ein Mitglied der Jüdischen Gemeinde Dortmund am Samstagabend vor dem Eingang eines Hotels auf, als die drei Tatverdächtigen sie aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit beleidigten. Die beiden Männer waren laut Polizei im Rahmen der jährlichen Ratsversammlung des Zentralrats der Juden in Deutschland Gäste in dem Hotel. Einer von beiden habe zum Tatzeitpunkt eine Kippa getragen.

Mann bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt In Darmstadt ist ein Mann bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der 50-Jährige am späten Samstagnachmittag nach dem Heimspiel des SV Darmstadt 98 an der Haltestelle Merck-Stadion. Als eine Straßenbahn einfuhr, verlor er demnach das Gleichgewicht und stürzte zwischen Trieb- und Beiwagen. Er sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, hieß es. Die Gleise waren laut Mitteilung bis zum Abend voll gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen.