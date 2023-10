Zwei Brände im Kreis Segeberg: Mehr als 500.000 Euro Schaden

Gleich zwei Scheunenbrände haben im Kreis Segeberg am Dienstag Großeinsätze der Feuerwehr ausgelöst. Am Vormittag war zunächst ein Feuer auf dem Gelände eines Reiterhofs in Henstedt-Ulzburg ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte habe die mit rund 460 Strohballen beladene Scheune bereits vollständig in Flammen gestanden, das Feuer habe sich auch auf eine angrenzende Lagerhalle für landwirtschaftliche Geräte ausgebreitet. Mehr als 13 Stunden lang dauerte der Einsatz, zwei Feuerwehrmänner wurden den Angaben nach leicht verletzt. Der Schaden werde auf rund 500.000 Euro geschätzt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch.

Am Dienstagabend kam es dann im etwa 20 Kilometer entfernten Heidmoor zum Brand einer leerstehenden Scheune, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Löscharbeiten gestalteten sich demnach aufwendig, da Teile der Halle mit einem Kran abgetragen werden mussten. Verletzt wurde niemand, die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro.

Beide Brandorte seien beschlagnahmt worden, hätten aber noch nicht untersucht werden können, sagte eine Sprecherin der Polizei. Zur Ursache der Brände könne man noch keine Aussage treffen. Grundsätzlich prüfen wir bei solchen Fällen aber immer auch einen möglichen Zusammenhang, sagte sie weiter.