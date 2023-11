Zwei Autos in Vollbrand: Kripo geht von Brandstiftung aus

Mehr zum Thema

Bus erfasst 29-Jährige: Schwere Verletzungen Ein Bus hat am frühen Mittwochabend in Berlin-Mitte eine 29 Jahre alte Frau erfasst. Dabei wurde sie schwer an Kopf und Beinen verletzt, wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilte. Eine 75 Jahre alte Frau im Bus fiel laut Polizei bei der Vollbremsung und erlitt Platzwunden am Kopf sowie eine Bewusstseinstrübung.