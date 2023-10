Zwei Autofahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der A980 im Landkreis Oberallgäu schwer verletzt worden. Zwei Autofahrer wurden mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Eine 22-jährige Autofahrerin sah demnach das Abbremsen eines vor ihr fahrenden 72-Jährigen zu spät und konnte einen Zusammenstoß trotz einer Vollbremsung nicht verhindern. Die Autobahn wurde am Abend zwischen der Anschlussstelle Durach und dem Autobahndreieck Allgäu komplett gesperrt und erst nach dreieinhalb Stunden wieder freigegeben. Der Schaden an den beiden Autos wird auf rund 65.000 Euro geschätzt.