Zwei Angebote für neue Flüchtlingsunterkunft

Maier gegen Ampel-Entscheidung zur Mehrwertsteuer Thüringens Innenminister und SPD-Chef Georg Maier hält die von der Ampel-Koalition beschlossene Anhebung der Mehrwertsteuer im Gastgewerbe für falsch. Da wird an der falschen Stelle gespart. Das wird das Thüringer Gastgewerbe hart treffen, sagte Maier am Montag bei der Vorlage des Statistischen Jahresberichts in Erfurt. Das Gastgewerbe in Thüringen sei ohnehin massiv unter Druck durch gestiegene Preise für Lebensmittel und Energie sowie fehlende Fachkräfte.