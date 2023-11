Zwei 17-Jährige bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe junger Männer im Bereich der Stuttgarter Stadtbibliothek sind am Freitagabend vier Beteiligte verletzt worden. Zwei 17-Jährige wurden schwer mit einem Messer verletzt, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am frühen Samstagmorgen mitteilten. Ein 18-Jähriger hatte schwere und ein weiterer 17-Jähriger leichte Verletzungen. Einer von ihnen wies demnach Gesichtsverletzungen durch einen Schlagstock auf. Wie ein Polizeisprecher am Freitagabend sagte, wurden mehrere Männer in Gewahrsam genommen.

Die Männer waren laut Polizei und Staatsanwaltschaft aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit geraten. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, sollen die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen davongelaufen sein. Die Beamten stellten später im Zuge der Fahndung mehrere Verdächtige in der Nähe des Tatorts und in der Innenstadt fest. Ob diese mit der Auseinandersetzung etwas zu tun haben, muss noch geklärt werden, hieß es in der Mitteilung.

Kurz nach dem Vorfall meldeten Passagiere in einer Stadtbahn der Polizei mehrere dunkel gekleidete Männer, von denen einer im Gesicht verletzt war. Bei dem Mann handelte es sich nach Polizeiangaben vermutlich um den 18-Jährigen, der mit einem Schlagstock angegriffen worden war.