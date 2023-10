Zwangsprostitution und Drogen-Deals: Rockerprozess beginnt

Mehr zum Thema

Hunderte Menschen bei Solidaritätskundgebung für Israel Bei einer Solidaritätskundgebung für das von der islamistischen Hamas angegriffene Israel haben Hunderte Menschen in der Stuttgarter Innenstadt demonstriert. CDU-Fraktionschef Manuel Hagel, Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) und Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) schlossen sich am Montagabend der Demonstration an. In diesen schweren Stunden versichern wir Israel unserer Solidarität und Unterstützung, teilte Aras mit. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen.

Fahrgast schubst Zugbegleiter - Polizei nimmt ihn fest Ein 21-Jähriger ist in einem Zug von Karlsruhe nach Mannheim schwarzgefahren und hat einen Zugbegleiter beleidigt und geschubst. Kurz vor dem Halt in Mannheim habe der Mann am Samstag versucht, die Zugtüren mit der Notentriegelung zu öffnen, teilte die Polizei am Montag mit. Da das Zugpersonal das jedoch verhindert habe, sei der Mann aggressiv geworden, habe einen Bahn-Mitarbeiter zur Seite gestoßen und versucht, zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd nahm eine Streife der Bundespolizei ihn fest.