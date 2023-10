Zverev und Rune sagen für ATP-Turnier in München zu

Mehr zum Thema

Mutmaßlicher Reichsbürger fährt wiederholt ohne Führerschein Seit über zehn Jahren ohne Führerschein und trotzdem mit dem Auto unterwegs: Ein polizeilich bekannter Mann ist am Sonntag im schwäbischen Buchloe (Landkreis Ostallgäu) zum wiederholten Male hinterm Steuer erwischt worden. Laut Mitteilung der Polizei vom Montag akzeptiere der 79-Jährige, der sich in der Reichsbürger-Szene bewegen soll, die Entscheidungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten nicht.