Zuversicht auf beiden Seiten vor Bürgermeister-Stichwahl

Vor der Stichwahl um das Amt des Lübecker Bürgermeisters haben sich sowohl die Partei des Amtsinhabers Jan Lindenau (SPD) als auch die seiner Herausforderin Melanie Puschaddel-Freitag (CDU) optimistisch geäußert. Lindenau hatte im ersten Wahlgang am Sonntag 42,5 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten, für Puschaddel-Freitag hatten 23,6 Prozent gestimmt.

Axel Flasbarth von den Grünen hatte 23,3 Prozent der Stimmen erhalten, auf die beiden Einzelbewerber Uwe Effenberger und Sophie Bachmann waren 6,2 Prozent beziehungsweise 4,3 Prozent der Stimmen entfallen. Die Wahlbeteiligung hatte bei 37 Prozent gelegen.

Für den Fraktionsvorsitzenden von SPD und Freie Wählern, Peter Petereit, ist das Ergebnis ein Zeichen dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger mit der Amtsführung Lindenaus zufrieden seien. Lindenau habe in diesen schwierigen Zeiten Kurs gehalten, dass hätten die Bürger honoriert. Ich setze auch in der Stichwahl am 26. November auf ein starkes Votum für unseren Bürgermeister, sagte Petereit.

Für die Lübecker CDU dagegen zeigt das Ergebnis klar den Wunsch der Wählerinnen und Wähler nach Veränderung. Schließlich hätten insgesamt 57 Prozent der Wählenden für andere Kandidaten und somit gegen den Amtsinhaber gestimmt, sagte der CDU Kreisvorsitzende Carsten Grohmann am Dienstag. Mit der CDU-Kandidatin Melanie Puschaddel-Freitag gebe es ein starkes Angebot an alle diejenigen, die sich einen Wechsel an der Verwaltungsspitze wünschten, sagte er.