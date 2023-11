Zuschauer spenden 20 Millionen Euro bei RTL-Spendenmarathon

Mehr zum Thema

Deutsche U21 mit Sieg: Moukoko trifft beim 4:1 gegen Estland Die deutschen U21-Fußballer bleiben in der EM-Qualifikation weiter auf Kurs. Beim 4:1 (1:0) am Freitagabend in Paderborn gegen Estland bejubelte die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo den dritten Sieg im dritten Spiel. Damit hat das DFB-Team die Chance, gegen Polen am Dienstag (18 Uhr/ProSiebenMaxx) einen wichtigen Schritt Richtung Gruppensieg zu machen. Die Polen haben ein Spiel mehr absolviert und zwölf Zähler auf dem Konto.