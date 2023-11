Zusammenstoß von zwei Wagen: Mann und Kind schwer verletzt

Mehr zum Thema

Zwei Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dresden sind zwei Menschen verletzt worden. Der Brand war am Freitagabend in einem Fahrradabstellraum des Hauses ausgebrochen und Rauch hatte sich im Treppenhaus ausgebreitet, wie die Feuerwehr Dresden am Samstag mitteilte. Ein Bewohner des Hauses hatte versucht, den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu löschen. Dabei verletzte er sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Bewohner des Hauses wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. Wie es zu dem Brand kam, wird noch ermittelt.

Unbekannte beschmieren Gedenkstätte: Polizei ermittelt Unbekannte haben in Zwickau die Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus beschmiert. Auf das Mahnmal am Schwanenteich hatten die Täter mit blauer Farbe den Schriftzug AFD-Wählen 2025 gesprüht, wie die Polizei Zwickau am Sonntag berichtete. Unbekannte hatten den Spruch mit grüner Farbe und den Worten Antifaschismus jetzt übermalt. Polizeibeamte entdeckten die Schmierereien den Angaben zufolge am Samstagvormittag. Ob diese bereits entfernt wurden, konnte eine Sprecherin am Sonntagmorgen zunächst nicht sagen. Die Polizei ermittle nun wegen Sachbeschädigung.