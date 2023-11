Zusammenstoß: Autofahrerinnen und zwei Kinder verletzt

Mehr zum Thema

Auto prallt gegen Motorrad: 18-Jähriger in Lebensgefahr Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat ein 18 Jahre alter Motorradfahrer in Mönchengladbach lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Eine 61-jährige Autofahrerin wollte am Donnerstagnachmittag nach links in eine Einfahrt abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei stieß ihr Wagen den Angaben zufolge mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um die 61-Jährige. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu dem Unfall im Stadtteil Rheindahlen auf.