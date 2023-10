Zusammenarbeit mit Linksextremisten? AStA und Uni reagieren

Mehr zum Thema

Heimatschutzregiment nimmt vor dem Landtag den Dienst auf Mit einem feierlichen Appell vor dem Landtag hat die Bundeswehr ein neues Heimatschutzregiment ins Landeskommando Niedersachsen aufgenommen. Ministerpräsident Stephan Weil sagte bei der Aufstellung des Regiments am Dienstag, die Bundeswehr sei in der Hoffnung auf fortwährenden Frieden über Jahre nicht allzu gut behandelt worden. Das, wissen wir heute, war ein Fehler, sagte der SPD-Politiker. Der Krieg in der Ukraine und der Angriff auf Israel zeigten, dass die Bundeswehr gewappnet sein müsse. Es ist eine schlichte Frage des Verstandes, unter diesen Bedingungen zu sagen: Deutschland wird seine Verteidigungsanstrengungen deutlich erhöhen müssen, sagte Weil.