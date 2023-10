Zum zweiten Mal Vater: Götze fehlt gegen Hoffenheim

Mehr zum Thema

Pro-palästinensische Demos in Frankfurt und Kassel erlaubt Die am Samstagnachmittag geplanten pro-palästinensischen Kundgebungen in Frankfurt und Kassel dürfen stattfinden. Das teilte der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel am Samstag mit. Damit bestätigte der VGH die zuvor ergangenen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte Frankfurt am Main und Kassel und wies die Beschwerden der Stadt Frankfurt sowie der Stadt Kassel zurück.