Wenn Sie sich am Morgen nach dem Aufstehen selbst ein Lächeln schenken, starten Sie besser in den Tag. „Stellen Sie sich aufrecht vor den Spiegel und lächeln Sie sich zu“, rät die Mannheimer Psychotherapeutin Dr. Doris Wolf im Patientenmagazin HausArzt.



Was dahinter steckt, wird wissenschaftlich Embodiment bezeichnet: Mit unserer Körperhaltung und Mimik können wir demnach unsere Stimmungslage gezielt beeinflussen. Studien zeigen: Mit einer selbstbewussten Pose und einem Lächeln programmieren Sie sich selbst auf gute Laune. Andersherum funktioniert es leider auch: Wer Schultern und Mundwinkel hängen lässt, versetzt sich selbst in schlechte Stimmung.