Zum Welt-Mädchentag: In Deutschland leuchten Gebäude in Pink

Mädchen haben in vielen Regionen dieser Welt nicht die gleichen Rechte wie Jungen. Darauf will die Kinderrechtsorganisation Plan International aufmerksam machen - mit einer leuchtenden Idee.

Zum Welt-Mädchentag am Mittwoch (11. Oktober) werden mehr als 40 bekannte Wahrzeichen, Gebäude und Monumente in rund 20 deutschen Städten pinkfarben leuchten. Mit der bundesweiten Illuminierung will die Kinderrechtsorganisation Plan International auf die fehlende Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen in vielen Regionen dieser Welt aufmerksam machen, teilte Plan International in Hamburg mit. In diesem Jahr strahlen unter anderem das Planetarium in Hamburg, die Seebrücke in Sellin auf Rügen, das Schokoladenmuseum in Köln und das Riesenrad am Ostbahnhof in München sowie viele weitere exponierte Orte in kräftigem Pink.