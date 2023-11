Zum 100. Geburtstag: Sonderbriefmarke würdigt Loriot

Mit seinen Sketchen, Kinokomödien und Karikaturen hat Loriot die deutsche Humorwelt geprägt. Zu seinem 100. Geburtstag werden ihm nun zwei Sonderbriefmarken gewidmet.

Zu seinem 100. Geburtstag wird das Bundesfinanzministerium den Schauspieler, Humoristen und Karikaturisten Loriot (1923-2011) mit zwei Sonderbriefmarken ehren. Die Sonderpostwertzeichen sollen an diesem Donnerstag herausgegeben werden, wie das Ministerium bekanntgab.

Mit seinem unvergleichlichen und scharfsinnigen Humor hat es Loriot vermocht, der Gesellschaft immer wieder charmant den Spiegel vorzuhalten und dabei die verschiedenen Generationen zusammenzubringen», sagte die Parlamentarische Staatssekretärin Katja Hessel laut Mitteilung. Bis heute erfreuen wir uns an seinem Werk und an den Spuren, die er in der deutschen Sprache hinterlassen hat.

Loriot, eigentlich Bernhard-Viktor (Vicco) von Bülow, gehörte als Karikaturist, Autor, Regisseur und Schauspieler jahrzehntelang zu den Großen seines Fachs. Der gebürtige Brandenburger starb am 22. August 2011 in Ammerland am Starnberger See.