Zukunft des Berliner Semestertickets ungewiss

Die Mehrheit der Studierenden empfindet das Wegfallen des Semestertickets als negative Entwicklung und als Verlust, sagte der HTW-Student. Das Deutschlandticket sei eine Alternative, aber nicht optimal. Man möchte mit dem Ticket den täglichen Pendelweg zur Hochschule beschreiten und Strecken in der Stadt zurücklegen. Deutschlandweit damit fahren zu können, sei für viele nicht das wichtigste Anliegen. Eher würde man sich über einen geringeren Abopreis freuen.

An der HU gibt es aktuell noch ein Semesterticket. Ob das so bleibt, ist nach Angaben von Wessel ungewiss: Wir brauchen ein günstigeres Ticket, ansonsten wird zeitnah keine Studierendenschaft mehr einen Semesterticketvertrag haben. So bald wie möglich wollen die Studienvertreter der Berliner Hochschulen sich eigenen Angaben zufolge mit dem VBB zusammensetzen. Die Zeit drängt: An der HU müsse die Universität bis Anfang Dezember wissen, ob ein Vertrag für das Semesterticket unterzeichnet werde oder nicht.