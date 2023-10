Zukunft des 49-Euro-Tickets unklar: Verkehrsminister beraten

Mehr zum Thema

„Prophet“ muss Deutschland voraussichtlich verlassen Der wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilte selbst ernannte Prophet einer niederländischen Glaubensgemeinschaft muss Deutschland verlassen. Das hat am Montag das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden und die Klage des 61-jährigen Niederländers gegen seine vom Kreis Kleve angeordnete Ausweisung aus Deutschland abgewiesen.