Zugverkehr zwischen Hannover und Bremerhaven eingeschränkt

Demo in Hannover gegen Asylpolitik Mehrere Parteien und Vereine haben in Hannover am Samstag eine Demonstration gegen die im Bundestag geplante Verschärfung des Asylrechts organisiert. Ein Veranstalter sprach von rund 300 Teilnehmern. Die Polizei war für eine Auskunft zur Zahl der Demonstranten zunächst nicht erreichbar. Die Demo trug den Titel Für ein Bleiberecht für Alle! Gegen den Rechtsruck in der Migrationspolitik. Die Teilnehmer zogen durch die Innenstadt und trafen sich zu einer Abschlusskundgebung vor dem Landtag. Laut Angaben einer der Organisatoren kam es zu keinen besonderen Zwischenfällen. Initiatoren waren unter anderem Fridays for Future Hannover, die Linke aus Hannover, die Grüne Jugend Hannover und der Flüchtlingsrat Niedersachsen.

Demonstration der Kulturszene in Bremen: Hilfe zugesagt Anlässlich einer Kundgebung der alternativen Kulturszene in Bremen haben Vertreter der Landesregierung angekündigt, helfen zu wollen. In den Haushaltsberatungen sollen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die Szene weiter zu unterstützen, heißt es in einer Mitteilung von Samstag. Die Mitteilung geht zurück auf Kultursenator und Bürgermeister Andreas Bovenschulte, Bausenatorin Özlem Ünsal (beide SPD) und Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke).