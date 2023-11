Zugverkehr läuft nach ausgedünntem Fahrplan

Der Zugverkehr in Schleswig-Holstein läuft aktuell nach dem von der Deutschen Bahn angekündigten ausgedünnten Fahrplan. Das sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Donnerstagmittag. Auf dem sonst stark frequentierten Bahnhof in Kiel herrsche relative Ruhe. Am Infoschalter der Bahn informierten sich zahlreiche Reisende über ihre Fahrtmöglichkeiten. Einen großen Andrang gab es aber auch dort nicht.

Der eintägige Warnstreik der Lokführer hatte im morgendlichen Berufsverkehr in Schleswig-Holstein zu Beeinträchtigungen geführt. Zahlreiche Verbindungen fielen aus, auf anderen Strecken bot die Bahn einen ausgedünnten Fahrplan an. Wer konnte, suchte sich andere Fahrtmöglichkeiten wie das Auto oder blieb gleich im Homeoffice.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte zum Warnstreik aufgerufen, der am Mittwochabend um 22.00 Uhr begann und noch bis Donnerstagabend, 18.00 Uhr, dauern soll. Die Deutsche Bahn hatte bereits am Mittwoch vor gravierenden Auswirkungen auf den Bahnbetrieb gewarnt. Die GDL und die Deutsche Bahn verhandeln seit vergangenem Donnerstag über einen neuen Tarifvertrag.