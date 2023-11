Zugverkehr am Bahnhof Erfurt wegen Brand gestört

Mehr zum Thema

Geras Stadtchef gegen Erstaufnahmeeinrichtung Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) hat sich gegen eine Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in seiner Stadt ausgesprochen. Mit der Ankündigung einer in der Stadt Gera gegebenenfalls zu schaffenden Erstaufnahmeeinrichtung oder auch Notunterkunft auf dem Areal des ehemaligen Wismut Krankenhauses für mehrere hundert Personen durch den Freistaat Thüringen wird die Leistungsfähigkeit der Stadt Gera nunmehr manifest überfordert, heißt es in einem Schreiben Vonarbs an Thüringens Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne), wie die Stadt Gera am Mittwoch mitteilte.