Zugstrecke zwischen Trier und Bullay ab Mittwoch gesperrt

Propalästinensische Parole wird strafrechtlich verfolgt Der bei propalästinensischen Demonstrationen oft verwendete Slogan From the river to the sea (Vom Fluss bis zum Meer) wird im Saarland künftig strafrechtlich verfolgt. Von der Polizei wurden bereits mehrere Verfahren eingeleitet, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Saarbrücken am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Auch Staatsanwaltschaften in anderen Bundesländern hatten angekündigt, die Parole entsprechend einzuordnen und strafrechtlich zu verfolgen.

Liegenschaften zur Unterbringung von Asylbewerbern gefordert CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder wirft der rheinland-pfälzischen Landesregierung vor, die Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Land unterschätzt zu haben. Die Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende platzten aus allen Nähten, erklärte Schnieder am Montag in Mainz. Anstatt die Kommunen durch überhastete Zuweisungen immer weiter in Nöte zu stürzen, müssten schnell Liegenschaften des Landes zur Unterbringung von Asylbewerbern bereitgestellt werden.