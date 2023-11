Zug-Ersatzverkehr bei Bad Kreuznach angelaufen

Mehr zum Thema

CDU Saar sieht Fördermittel für grünen Stahl in Gefahr Angesichts neuer Milliardenlücken in den Finanzen des Bundes sieht die saarländische CDU wichtige Fördermittel für den Strukturwandel im Saarland gefährdet. Wann der Förderbescheid für die saarländische Stahlindustrie kommt und ob er in dem beantragten Volumen kommt, ist damit ungewisser denn je, teilte der CDU-Landesvorsitzende Stephan Toscani am Montag in Saarbrücken mit. Zudem gebe es Sorge, dass Fördermittel des Bundes für weitere Saar-Projekte - wie die Ansiedlung der Chipfabrik des US-Unternehmens Wolfspeed in Ensdorf - in Gefahr seien.