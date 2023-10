Zug erfasst Pkw - toter Autofahrer noch nicht identifiziert

In der Altmark hat ein Personenzug an einem halb beschrankten Bahnübergang ein Auto erfasst und mehrere Hundert Meter mitgeschliffen. Der noch nicht identifizierte Fahrer sei in dem mit dem Triebwagen verkeilten Fahrzeug gestorben, teilte die Polizei in Stendal am Dienstag mit. Der mit 74 Passagieren besetzte Zug sei bei dem Zusammenprall am Montagabend entgleist.

Demnach erfasste der Zug den Pkw nahe dem Bahnübergang Stendal-Wahrburg. Das Auto soll sich trotz geschlossener Halbschranke auf den Gleisen befunden haben. Bei dem Unfall seien zwei Fahrgäste der Bahn leicht verletzt worden, der Lokführer habe einen Schock erlitten. Der entgleiste Zug wurde laut Polizei evakuiert. Die Bahnstrecke Stendal-Salzwedel bleibt in Richtung Salzwedel zunächst gesperrt, wie es hieß.