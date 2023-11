Zug erfasst drei Pferde

Mehr zum Thema

Wüst für Diskussion über Asylverfahren in Afrika Vor einem Treffen zwischen Bund und Ländern hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) seine Forderung untermauert, über Asylverfahren außerhalb Europas zu diskutieren. So etwas könnte man unter dem Dach der Vereinten Nationen mit ordentlichen rechtssicheren Verfahren machen und Menschen zum Beispiel in einem afrikanischen Land sicher unterbringen, sagte Wüst am Montagmorgen dem Hörfunksender WDR5. Wer das Verfahren erfolgreich durchlaufen habe, dürfe nach Europa und auch nach Deutschland kommen - die anderen gehen aber nicht den gefährlichen Weg aufs Mittelmeer und sind dann nachher doch hier. Man müsse das Sterben im Mittelmeer beenden, forderte Wüst.

„1Live Krone 2023“ Nominierte in acht Kategorien stehen fest Für den Publikumspreis 1Live Krone stehen die nominierten Künstlerinnen und Künstler fest: Die Fans haben bis 29. November die Wahl in acht Kategorien und unter mehr als 30 Nominierten, wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Montag mitteilte. Die Verleihung der Trophäe findet diesmal am 30. November statt und erstmals in Bielefeld. 1Live ist der Jugendsender unter den WDR-Hörfunkprogrammen.