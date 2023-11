Zug erfasst Auto auf Bahnübergang

Mehr zum Thema

Wintereinbruch: Schnee und Glätte führen zu Unfällen Das Wetter in Bayern wird am Wochenende passend zum Start zahlreicher Weihnachtsmärkte winterlich. Vor allem an und in den Alpen schneit es nun für längere Zeit, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Auch im restlichen Bayern bestimmen Schnee und Regen das Wettergeschehen. Wir können uns auf den ersten kleinen Wintereinbruch einstellen, sagt ein Sprecher des DWD.