Zufallstreffer gelandet: Diebesgut im Wert von 350.000 Euro

Merck will nach Schwächephase 2024 zu Wachstum zurückkehren Der Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck will nach dem schwierigen laufenden Jahr bald zurück in die Erfolgsspur. Wir sind zuversichtlich, im Geschäftsjahr 2024 auf unseren Wachstumskurs zurückzukehren, sagte Konzernchefin Belén Garijo in einer Mitteilung vom Donnerstag anlässlich eines Kapitalmarkttages des Dax-Unternehmens. Das Umsatzziel von 20,5 Milliarden bis 21,9 Milliarden Euro bestätigte das Management.