Zufallsfund: Cannabisplantage in Salzkotten entdeckt

Mehr zum Thema

Schalke bangt um Einsatz von Torjäger Terodde In bisher sechs Auswärtsspielen gab es nur einen Punkt. Das soll sich für den FC Schalke in Nürnberg ändern. Doch ohne Torjäger Simon Terodde würde das Vorhaben schwieriger, Plätze gutzumachen.