Züge zwischen Berlin und Leipzig länger unterwegs

Sperrung der A2 nach Lastwagen-Unfällen aufgehoben Die mehrstündige Sperrung der Autobahn 2 zwischen Magdeburg und Hannover ist nach zwei Lkw-Unfällen wieder aufgehoben worden. Demnach ist die Fahrbahn in beide Richtungen wieder frei, wie die Polizei am späten Abend mitteilte.