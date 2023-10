Züge sollen wieder über Bahnstrecken rund um Duisburg fahren

Sperrungen haben in den Herbstferien das Pendeln zwischen Ruhrgebiet und Rheinland anstrengender gemacht. Ein Ende der Einschränkungen ist aber in Sicht.

Nach zwei Wochen Einschränkungen im Bahnverkehr rund um Duisburg sollen die betroffenen Abschnitte wieder freigegeben werden. Von Freitagabend (21.00 Uhr) an sollen laut Bahn auf den Strecken wieder Züge fahren.

Grund für die Sperrungen sind Arbeiten am Autobahnkreuz Kaiserberg in Duisburg. Seit Ende September ist der Zugverkehr in dem Bereich weitgehend eingestellt. Zwischen Essen, Oberhausen, Duisburg und Düsseldorf fahren Ersatzbusse. Im Fernverkehr werden Züge weiträumig umgeleitet, in großen Städten wie Düsseldorf, Essen und Bochum fahren daher deutlich weniger ICEs.