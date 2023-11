Züge in Südthüringen nach Wintereinbruch ausgefallen

Mehr zum Thema

GEW: Mehr als 7000 Teilnehmer bei Lehrkräfte-Demonstration Mehr als 7000 Menschen haben sich nach Angaben der Gewerkschaft GEW an einer Demonstration von Lehrkräften und Hochschulbeschäftigten in Leipzig beteiligt. Sie reisten am Dienstag aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu der zentralen Protestversammlung an, wie die GEW mitteilte. Die Gewerkschaft hatte zu einem bundesweiten Streiktag Bildung aufgerufen. Damit will sie Druck auf die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder machen. Weitere Kundgebungen gab es in Berlin, Hamburg und Karlsruhe.