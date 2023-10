Zuckowski veröffentlicht Lied über Fahrt zur Insel Helgoland

Mehr zum Thema

Bahn: Korridore für Hannover-Bielefeld im November Die Deutsche Bahn will frühestens im November mögliche Trassen-Korridore für die umstrittene ICE-Neubaustrecke Hannover-Bielefeld vorstellen. Das kündigte eine Sprecherin vor einer Informationsveranstaltung am Montag in Seelze bei Hannover an. Wir planen nach wie vor, die möglichen Korridore noch in diesem Jahr zu veröffentlichen. Die Prüfung möglicher Strecken stehe kurz vor dem Abschluss. Damit sei im November oder Dezember zu rechnen.