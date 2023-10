Zuckerrüben von Schädlingen befallen

Mehr zum Thema

100.000 Euro Schaden durch Brand in Werkstatt Beim Brand einer Werkstatt in Helmbrechts (Landkreis Hof) ist ein geschätzter Schaden von 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde dabei am Samstagabend niemand, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Die alarmierte Feuerwehr verhinderte einen Übergriff des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus. Was den Brand verursacht hat, war bislang noch unklar.