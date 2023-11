Zu wenig Personal: BVG streicht erneut Bus-Angebot zusammen

Mehr zum Thema

Minister plant erstes Ausreisezentrum: Grüne haben Bedenken Brandenburgs Innenminister Stübgen will ausreisepflichtige Flüchtlinge, bei deren Rückführung es Hindernisse gibt, in zentralen Unterkünften in Kommunen unterbringen. Das stößt innerhalb der rot-schwarz-grünen Koalition auf Bedenken.

Nach Streik: Verkehr in Berlin und Brandenburg angelaufen Nach dem 20-Stunden-Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) läuft der Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg wieder weitgehend ohne Probleme. Die Züge im Fern- und Regionalverkehr fahren seit Betriebsbeginn am frühen Morgen wieder nahezu überall nach dem regulären Fahrplan, teilte die Bahn am Freitagmorgen mit. Die GDL hatte den Warnstreik am Donnerstagabend um 18 Uhr offiziell für beendet erklärt. Mit einigen Einschränkungen war auch in den Stunden danach allerdings noch zu rechnen. Erst mit Betriebsbeginn am Freitagmorgen läuft es bundesweit wieder ohne größeren Warnstreikauswirkungen.