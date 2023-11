Zu viele Ärzte bei Medizinischem Dienst der Krankenkassen

Mehr zum Thema

Zugdefekt: über 100 Passagiere mussten umsteigen Auf der Bahnstrecke von Hamburg nach Kiel ist in der Nacht zu Mittwoch ein Regionalexpress liegen geblieben. In Höhe Klein Nordende (Kreis Pinneberg) mussten 105 Passagiere nach Angaben der Bundespolizei deshalb im Schneetreiben in einen kurzfristig organisierten Ersatzzug umsteigen. Die defekte Lok wurde noch in der Nacht abtransportiert und in ein Werk gebracht, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Die Bahnstrecke wurde deshalb einseitig gesperrt. Die Ursache des Defekts sei zunächst noch unklar. Zuvor hatte das Hamburger Abendblatt berichtet. Im Verlauf des Mittwochs kam es aufgrund des Winterwetters zu zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen im Norden.