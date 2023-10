Zu schwer für den Flieger: 450 Sumo-Ringer bringen Airline an ihre Grenzen

Als die Airline in ihrem Buchungssystem die Gruppe Sumo-Ringer registriert, reagiert sie promt: Die Sorge davor, dass das hohe Gewicht den Treibstoff zu schnell schwinden lässt, zwingt die Fluggesellschaft dazu, einen weiteren Flieger einzusetzen. Immerhin wiegt jeder der Kämpfer um die 120 Kilo – der durchschnittliche Passagier würde aber nur etwa 70 Kilo wiegen.

„Als wir den Flugplan erstellten, stellten wir fest, dass es viele Reservierungen für Sumo-Ringer gab. Und als wir ihr Gewicht überprüften, stellten wir fest, dass der Flug übergewichtig sein könnte“, sagt die Airline. Die Gruppe von 450 Ringern wollte von Tokio und Osaka zu einem Wettkampf auf der Insel Amami Oshima fliegen. Erschwerend kommt hinzu, dass der Zielflughafen nicht für größere Maschinen ausgelegt sei, weshalb nur ein zusätzliches Flugzeug in Frage kommt.

Die Fluggesellschaft entscheidet kurzer Hand: Ein zusätzlicher Jet muss her. Der hebt schließlich mit 27 Passagieren an Bord ab, von denen 14 auf einen anderen Flug von Osaka in die japanische Hauptstadt umgebucht wurden. Was für ein Service!