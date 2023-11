„Zu leicht“: Wolfsburg-Trainer Kovac wehrt sich gegen Kritik

Mehr zum Thema

Wachteln und Kaninchen in Kleingarten getötet Wachteln und Kaninchen sind in einem Kleingarten in Moringen (Landkreis Northeim) verletzt und getötet worden. Ein unbekannter Täter stieg laut Mitteilung der Polizei vom Freitag über den Zaun und trennte die Köpfe von fünf Vögeln ab. Die Tiere verendeten am Donnerstag noch vor Ort, weitere Wachteln wurden verletzt. Bereits in der vergangenen Woche wurden dort bei drei Kaninchen die Löffel abgetrennt. Auch diese Tiere starben aufgrund der Verletzungen. Beide Taten wurden nach Angaben der Polizei mit einem Messer durchgeführt.