Eins ist klar: Wer den Affen in diesem Suchbild in nur neun Sekunden finden will, braucht den vollen Durchblick.

Denn rund um das Giraffengehege gibt es so einiges zu entdecken. Doch lasst euch von dem Papagei und der Wildkatze nicht in die Irre führen. Wer den Affen ebenfalls in einer der Baumkronen vermutet, wird schnell merken: Das ist ein Trugschluss. Denn der Affe hat sich tatsächlich ganz woanders versteckt.

Und, habt ihr ihn bereits entdeckt?