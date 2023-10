Zollhunde erschnüffeln 180.000 Euro Bargeld: Festnahmen

Im Rahmen einer europaweiten Ermittlung gegen Steuerbetrug beim Handel mit mehr als 10.000 Autos haben Steuerfahndung und Spezialkräfte des Zolls am Dienstag in Bochum zwei Beschuldigte festgenommen. Nach Angaben des Zollfahndungsamtes in Essen haben dabei Spürhunde über 180.000 Euro Bargeld gefunden. Die festgenommenen Brüder im Alter von 32 und 34 Jahren sollen als Mitglieder einer Bande Mehrwehrsteuerbetrug durch verschleierte Weiterverkäufe von Fahrzeugen in Höhe von 9 Millionen Euro begangen haben.

Seit Januar 2021 laufen die Ermittlungen unter der Leitung der Europäischen Staatsanwaltschaft unter dem Namen Huracán. Die Bande soll einen Umsatz von 225 Millionen Euro und einen Steuerschaden von mindestens 38 Millionen Euro verursacht haben. Bereits im Juni 2023 wurden fünf Haftbefehle in Deutschland und Italien vollstreckt und über 500 Durchsuchungen durchgeführt. Bei dieser Aktion wurden bei den am Dienstag Festgenommenen bereits über 1,5 Millionen Euro Bargeld in Taschen und Kartons sichergestellt. Nach Angaben eines Zollsprechers in Essen wurden die beiden aber erst durch spätere Aussagen von damals Festgenommenen belastet.

Bei der Durchsuchung in Bochum wurden jetzt insgesamt 185.000 Bargeld, zwei hochwertige Autos, Dopingmittel und schriftliche sowie elektronische Beweise sichergestellt.